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Стоимость ремонта больницы в Таласе завысили более чем на 900 тыс сомов

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- Екатерина Улитина
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АКС ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт завышения стоимости выполненных работ по реконструкции и капитального ремонта Таласской областной объединенной больницы.

Установлено, что руководитель частного предприятия Д.А. в сговоре со специалистом технадзора УКС Таласской области Ч.К. необоснованно завысили стоимость выполненных работ. Выявленный материальный ущерб составил более 900 тысяч сомов.

По данному факту материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР. В настоящее время Д.А. водворен в ИВС УВД Таласской области, а Ч.К. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и взято обязательство о явке в связи с его болезнью. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/394425
Теги:
ГКНБ, коррупция, Таласская область, Кыргызстан, больница
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