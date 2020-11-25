Стоимость ремонта больницы в Таласе завысили более чем на 900 тыс сомов

АКС ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт завышения стоимости выполненных работ по реконструкции и капитального ремонта Таласской областной объединенной больницы.

Установлено, что руководитель частного предприятия Д.А. в сговоре со специалистом технадзора УКС Таласской области Ч.К. необоснованно завысили стоимость выполненных работ. Выявленный материальный ущерб составил более 900 тысяч сомов.

По данному факту материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР. В настоящее время Д.А. водворен в ИВС УВД Таласской области, а Ч.К. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и взято обязательство о явке в связи с его болезнью. Ведется следствие.