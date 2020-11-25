Руководство ГИК прокомментировало заявление бывших сотрудников

Руководство ГИК в лице Эльмиры Абжапаровой направило в редакцию VB.KG письмо, в котором ответила на обвинения со стороны бывших сотрудников. В нем говорится:

"В ОАО "ГИК" действует утвержденное правлением "Инструкция по делопроизводству", разработанная в соответствии с требованиями законодательства КР судебных заседаниях предметом иска не являлось соответствия документов нормам делопроизводства и не дана юридическая оценка. Поэтому неверно предположение, что они не имеют юридическую силу.

Ленинским районным судом- судом первой инстанции принято решение о частичном удовлетворении исковых требований в остальной части отказано. В суд представлены надлежащим образом заверенные копии всех исследованных документов. Поэтому, также неверно утверждается, что совет директоров компании обязал возместить Эльмиру Абжапарову. На это решение суда своевременно в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством подана апелляционная жалоба.

ГИК неоднократно отмечено, что порядок назначение органов управления, в том числе членов правления, предусмотрен Законом Кыргызской республики "Об акционерных обществах". И Уставом ГИК это исключительная прерогатива Совета директоров единственного акционера в лице ФУГИ, в число которых министр финансов не входит.

Что касается увольнения Аската Ибралиева, то он лично написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую более высокооплачиваемую работу. И письменно подтвердил это после выхода публикации.

Адвоката Бактыбек Жумашев принят на работу по Трудовому договору на имеющуюся вакантную должность с оплатой в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Поэтому заявление, что он находится вне должности и не соответствует действительности.

Относительно кадров Жээнбековой, то существуют утверждённые процедуры назначения на исполнительные органы управления. Это является исключительной прерогативой Совета директоров и единственного акционера в лице ФУГИ, число которых министр финансов не входит.

Дочерняя компания ГИК - ОАО "Жилищно-сберегательная компания "Ак- Босого" создана на основании решений органов управления и ГИК. Во-вторых, ЖСКК создана в целях открытия новых возможностей для населения внедрения механизмов ипотечного финансирования по модели Баушпаркассе, доказавшей свою эффективность в мировом масштабе.

ГИК получено 100 млн сомов для пополнения уставного капитала в соответствии с постановлением правительства. Данные средства далее направленны в ГИК для формирования уставного капитала дочерние компании на основе протокольного поручения премьер-министра КР.

Работой по созданию дочерней компании занимались два опытных и профессиональных сотрудников ГИК по Трудовому соглашению с оплатой 25 – 40 тыс. в месяц с февраля 2020 года по 15 мая 2020 года. Соответственно, доводы, что они получали в течение 5 месяцев 400 тыс сомов не являются достоверными не подтверждены никакими документами расчётами.

Руководством ГИК анализируются текущая деятельность, международный опыт работы аналогичных компаний, оцениваются риски, производятся расчёты, готовятся выводы по рациональности эффективности направлений деятельности. По завершению строительства двух домов в городе Бишкек и Нарын проведен анализ затраченных средств, рабочих сил, усилий и времени.

По результатам проведенного анализа, в целях рационального использования средств, работников с учетом их профессиональных навыков эффективного обслуживания, внесено предложение о передачи данных жилых домов на баланс мэрии.

При этом экс-министр финансов Жээнбаева не работает в компании уже более 5 лет и назначение членов правления Советов директоров - исключительная прерогатива органов управления дико единственного акционера в ФУГИ.

Действительно, на основании заявления бывшего председателя Совета директоров Азамата Абдыбекова ГСБЭП в 2018 году начала досудебное производство, но проверка со стороны Счетной палаты КР строительства жилых домов в 2020 году подтвердила отсутствие хищения и финансовых потерь. Никакого резонанса из статей в СМИ не было и уже завершается заселение арендаторов работников социальной сферы вышеуказанные жилые дома согласно механизму "Аренда с последующим выкупом на льготных условиях".

Жилой дом в микрорайоне "Тунгуч" в городе Бишкек был передан в собственность ГИК 24 декабря 2019 года, тот же день проведена государственная регистрация права собственности торжественная церемония заселение жильцов состоялась 30 декабря 2019 года, то есть, в недельный срок. До передачи дома в собственность ГИК со стороны ДЖГС, ГИК не имела права заселять арендаторов. Задержка приема в эксплуатацию жилого дома не привела к финансовому затраты мы потеряем, так как никаких расходов по содержанию еще не принятого на балансе объекта, речи не может быть. Арендные платежи поступают на счета ГИК.

Заявления, что при строительстве Нарынского дома выявлены нарушения, также не обоснованы. Тендер был проведен РКФР и после получения положительного заключения Департамент госзакупок при Минфине КР, согласно протокольному поручению заместителя руководителя аппарата правительства, проектно-сметная документация передано от РКФР ГИК с возмещением понесенных затрат. Повторного проведения тендера по закупке проектно-сметной документации со стороны ГИК не требовалось. Далее ГИК проведён конкурс на закупку строительных работ в полном соответствии с Законом "О государственных закупках".

Согласно заключению Департамента, РКФР проведён конкурс соответствии со своими внутренними правилами и процедурами. Согласно части 5 статьи 2 Закона "О государственных закупках" в отношении закупок, товаров, работ, услуг и консультационных центров осуществляемых в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых полностью через частично международными организациями, применяются правила международного договора. Если вступившим в установленном порядке в силу международным договором участницей которых является Кыргызская республика, иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом "О государственных закупках" или подзаконными актами о закупках связи с этим закон о государственных закупках не регулирует закупки осуществляемые Фондом.

Действительно, в 2018 году по инициативе А.Абдыбекова и Дж.Аманалиева, не были утверждены отчеты исполнительного органа - Правления финансово-хозяйственной деятельности ГИК. Но в дальнейшем, отчет был утвержден решением общего собрания акционеров.

В течение 2019 года все отчёты исполнительного органа рассмотрены своевременное утверждены Советом директоров.

Вынуждены констатировать вновь, что назначение членов органов управления- это исключительная прерогатива единственного акционера ФУГИ, решение принимается на общем собрании акционеров ГИК и никакого отношения или воздействия Жээнбаева не смогла оказывать. Указанные члены Совета директоров выведены из его состава 2019 году решением общего собрания акционеров.

15 апреля 2020 года от единственного акционера ГИК – ФУГИ получено письмо о необходимости оптимизации штатного расписания, в частности эффективно максимального снижения операционных расходов. Во исполнение данного письма, также с учетом стратегических задач, в целях неэффективной деятельности ГИК проведены меры по оптимизации организационной структуры в строгом соответствии с трудовым законодательством КР.

С момента создания и в период функционирования в ГИК не были образованы Профсоюзный комитет и представительный орган. Поэтому, эта информация не имеет под собой оснований.

За предоставление в суд вышеуказанными заявителями копий фиктивного документа – "Коллективного договора" между руководством и трудовым коллективом, подано заявление в правоохранительные органы.

Письмо в Аппарат президента якобы от имени бывших сотрудников А. Осмонова и Суйумбек кызы Э. фактически оказалось фиктивным, так как последняя в присутствии всех членов комиссии подтвердила, что заявление не подписывала даже не знакома со вторым заявителем усмановым а и написал об этом соответственно ручное подтверждение также созданная комиссия не подтверждены никакие финансовые нарушения заключение составлено только на основе голословно их показаний отдельных бывших сотрудников входящих в число данных постоянных заявителей тем более указанные события происходили еще в 2018 году.

Что касается А. Даакыбаева, то он уволился на основании собственноручно написанного заявления в апреле 2020 года. Нурида Иманалиева уволена за неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей в июне 2020 года. А оптимизация организационной структуры ГИК произведена в августе 2020 года, и никакой взаимосвязи между ними нет.

Как указано выше, заключение созданной комиссии от 4 октября 2019 года составлено только на основании голословно их показаний группой бывших сотрудников.

К тому же описаны в заключении обстоятельства имели место и происходили еще в 2018 году. То есть, озвучиваются произошедшие события двухлетней давности прибывшим руководстве. Также не указывается, кто конкретно из более 40 сотрудников входит в команду Жэнбаевой.

Отчеты и информации по исполнению или неисполнение нормативных документов и поручений предоставляются органами управления ГИК в предусмотренные сроки в ФУГИ - единственному акционеру, и оцениваются в установленном порядке.

Неизвестен источник суммы в 25 млн сомов. Тем более, вводится в заблуждение общественность, что республиканский бюджет недополучает данную сумму. Так как фонд оплаты труда ГИК не финансируется непосредственно за счет средств республиканского бюджета. За отчетный период фонд оплаты труда ГИК, наоборот, уменьшился.

Оптимизация организационной структуры ГИК проведена на основании решения правления Совета директоров и в полном соответствии с требованиями Трудового кодекса соблюдением всех необходимых процедур. На решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований Н. Имаралиевой подана апелляционная жалоба. На деле на незаконные действия Абжапаровой подали иск два бывших сотрудника, входящих в данную группу постоянных заявителей.

28 мая 2020 года Счётная палата утвердила отчет о проверке использования бюджетных средств Государственной ипотечной компании при строительстве двух живых многоквартирных домов в Бишкеке городе Нарын. Проверка подтвердила отсутствие хищения, недостачи и растраты бюджетных средств при строительстве домов. Были выявлены отдельные недостатки, которые устранены в ходе проверки. Таким образом, информация о завышение цены и хищений не соответствует действительности. В марте 2020 года жилой дом в городе Нарын введён в эксплуатацию, в настоящее время идет заселение арендаторов, при этом фактическая стоимость одного квадратного метра жилого помещения составляет 32388 сома.

К тому же, строительство жилых домов начато в сентябре 2017 года, тогда как Жээнбаева перешла на другую работу ещё в марте 2016 года.

Что касается двух уголовных дел, заведенных на Абжапарову, то, действительно, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, поданные заявление данной группой бывших сотрудников в Аппарат правительства, генеральную прокуратуру, направлены в ГСБЭП. По ним проводится досудебное производство.

Руководство ГИК также выражает заинтересованность в скорейшем рассмотрении данных заявлений, им представлены все запрошенные следствием документы для юридической оценки.

На сегодняшний день ни одному из бывших и действующих должностных лиц членов правлений не вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и проступка. Это является доказательством отсутствия в действиях признаков преступления и проступка.

Проведенная проверка ревизором ФУГИ Жумабаевым О.Т.также показала необоснованность доводов заявителей.

Указанные выше лица уже в течение длительного времени целенаправленно стараются очернить и дискредитировать деятельность ГИК. Главной их целью является всячески воспрепятствовать успешному развитию нанесение урона имиджу ГИК перед внутренними и внешними инвесторами, что естественно отрицательно повлияет на привлечение долгосрочных финансовых ресурсов для развития государственного ипотечного кредитования в Кыргызской Республике.

Отметим, что ГИК ежегодно проходят проверку независимого аудита, отчеты по результатам которого доступны всем заинтересованным лицам и размещены на официальном сайте ОАО "ГИК"".