Прогноз для Жапарова: астролог по поводу предстоящих выборов президента

Бишкекский астролог Нина Криницкая убеждена, что предстоящие выборы президента КР не стоит проводить в январе. Об этом в интервью редакции VB.KG сказала она сама.

Напомним, ранее многие ее предсказания во многом сбылись. Так, например, звездочет говорила о том, что возникнут проблемы с приграничными вопросами, прогнозировала расцвет оппозиционного движения, а также пророчила Алмазбеку Атамбаеву жизненные сложности, вызванные им самим. На этот раз Криницкая рассказала нашему изданию как пройдут выборы главы государства в Кыргызстане, у кого из кандидатов в президенты больше всех шансов и с какими трудностями могут столкнуться кыргызстанцы.

Скажите, что ждет Кыргызстан в ближайшее время?

- Я думаю общую картину прогноза на следующий год я, наверное, не буду давать, а вот локальную на ближайшие несколько месяцев могу дать. Энергетика 2020 года была очень сложной и хвосты от этого года потянутся и на следующий. Конечно, при этом будет не так круто и тяжело, как было в этом году. Все-таки немного поспокойней. Тем не менее, я могу сказать, что январь 2021 года окажется одним из самых тяжелых месяцев года. Что есть, то есть. С чем это может быть связано? Сложные ситуации, выяснения отношений, конфликты, разборки, эмоциональная напряженность и так далее. Февраль и март будут поспокойнее, но это будет связано с тем, что в эти два месяца мы будем пожинать плоды января.

Вторая половина весны и первая половина лета также окажутся сложными. Опять недовольства, выяснения, эмоциональная напряженность, какие-то встречи с чем-то сложным. Очень сложный период и поэтому решая вопросы января нужно иметь в виду, что все так быстро не закончится. Последствия, как я говорила выше, могут проявиться в конце весны и начале лета.

В Кыргызстане очень сложный период и многие даже говорят о том, чтобы уехать из страны. Вы сказали, что январь будет сложным. Говорит ли это о том, что нужно уезжать отсюда?

Внимательно изучив гороскоп нашей страны, я действительно вижу серую полосу в жизни нашей страны, и она сильно связана с кармическими показателями. То есть то, что мы негативное наработали за долгие годы мы сейчас и пожинаем. Но в то же время я не вижу катастрофы. Это первое. Во-вторых, да, сейчас трудный период, но есть еще в гороскопе нашей страны и форс-мажор, связанный с позитивом. То есть как бы тяжело не было катастрофы я не вижу. Поэтому я не думаю, что стоит паниковать, а нужно просто переждать и очень скоро в течение года все наладится.

Что вы можете сказать по поводу предстоящих выборов президента? Ждать ли нам политических катаклизмов?

- Хорошо было бы, если президентские выборы не совмещались с тяжелым периодом в январе. Но раз уже наметили этот срок, то уже ничего не поделаешь, но потом и результат будет соответствующий. Если бы наметили на февраль, то было бы гораздо спокойнее и результаты были бы гораздо продуктивнее. Также я ранее говорила и про парламентские выборы. В 2020 году октябрь оказался самым тяжелым годом уходящего года и выборы наметили именно на этот месяц. Точно также если бы выборы назначили ну хотя бы на ноябрь, то было бы гораздо легче.

Дала астрологический прогноз Криницкая и по некоторым политикам и кандидатам в президенты.

- По поводу гороскопа Садыра Жапарова я могу сказать так: у него сейчас идет очень большая полоса везения, такая, которой у него не было раньше. И навряд ли будет потом позже. Он сейчас купается в лучах этой удачи и славы, но дело в том, что это полоса не будет вечной. Результаты этой удачи надо будет как-то получить, так как потратить ее впустую будет крайне обидно. Я думаю, знаете как, у него это полоса удачи немного спадает и уже где-то через полгода она начнет постепенно спадать на нет. Сейчас он загружает свою удачу в корзину судьбы. Все что он наберет хорошего и плохого, то он и будет потом использовать в будущем. Вот этот багаж может затем проявиться, как в негативе, так и в позитиве, уже через полгода-год, но сейчас у него идет везение. Поэтому выборы, назначенные на период его удачи, скорее всего располагают к удаче в его судьбе, но всегда одно "но". Есть такой фактор как форс-мажор. Причем я проанализировала гороскопы некоторого количества кандидатов в президенты и гороскоп нашей страны. Практически, везде присутствует форс-мажор. Форс-мажор – это такая субстанция, которая неоткуда может появиться и непонятно чем закончиться.

Также я хотела бы посоветовать Садыру Жапарову не переоценивать себя, и недооценивать окружающую обстановку, проблемы, которые есть вокруг. На это стоит ему обратить внимание, так как именно с этим может быть связан его форс-мажор.

Раз ему сопутствует удача, то значит он и будет президентом?

- Вот не хочу говорить, будет или не будет. Потому что не хочу заранее программировать людей и ситуацию. Я могу сказать только так, вероятность того, что он может стать президентом очень большая.

В следующем материале астролог Нина Криницкая поделится своими прогнозами по поводу остальных политиков таких как Камчыбек Ташиев, Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и другие.