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Кыргызстан в рамках ОДКБ усилит борьбу с наркопреступностью

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- Евгений Денисенко
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Проект новой Антинаркотической стратегии на 2021-2025 годы был представлен на 22-м заседании Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Участие в заседании, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова, приняли представители компетентных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Собеседники заслушали информацию о реализации Антинаркотической стратегии ОДКБ на 2015-2020 годы, позитивно оценили результаты проделанной работы и подчеркнули необходимость поддержания сформированного антинаркотического курса.

Новая стратегия на 2021-2025 годы разработана, как отмечено, с учетом особенностей современных вызовов и угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков. Документ планируется вынести на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в декабре текущего года.

Члены КСОПН подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях комплексного воздействия на наркосреду, сокращения наркопроизводства и повышения эффективности профилактики наркопотребления.

Кыргызстан принимает активное участие в деятельности КСОПН, в том числе, в осуществлении международной антинаркотической операции ОДКБ "Канал". Она проводится с 2003 года, в 2008 гoду решением Совета коллективной безопасности ОДКБ операции ей был придан статус Региональной антинаркотической операции постоянного действия. В рамках "Канала" из незаконного оборота регулярно изымается большое количество наркотических средств, а также оружие, боеприпасы, выявляются тысячи наркопреступлений.


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URL: https://www.vb.kg/394435
Теги:
наркотики, Россия, Кыргызстан, ОДКБ
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