"События в КР доказали, что социальные сети – трибуна для гласности"

Как наглядно показала и доказала череда событий, произошедших в КР, социальные сети – это трибуна для гласности. Об этом сообщила на онлайн-конференции: "Традиционные СМИ или социальные сети? Что выбирает читатель?", заведующая кафедрой Рекламы и связей с общественностью Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Бегайым Максутова.

Она отметила, что в соцсетях мы пребываем около трех часов в день.

- Информация, запущенная в Сеть, стремительно захватывает неокрепшие умы, готовые выйти на демонстрацию. По этой же схеме все произошло в октябре. В то время как центральные телеканалы хранили молчание, соцсети доказали свою коммуникативную способность. Поэтому молодежь сделала их своей базовой коммуникативной единицей, - подчеркнула Максутова.

Напомним, в дискуссии приняли участие руководители СМИ, журналисты, специалисты в области рекламы и связей с общественностью, преподаватели и студенты профильных факультетов вузов Кыргызстана.

Организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".