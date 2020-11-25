Погода
$ 84.62 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

"События в КР доказали, что социальные сети – трибуна для гласности"

268  0
- Азиз Осмонов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как наглядно показала и доказала череда событий, произошедших в КР, социальные сети – это трибуна для гласности. Об этом сообщила на онлайн-конференции: "Традиционные СМИ или социальные сети? Что выбирает читатель?", заведующая кафедрой Рекламы и связей с общественностью Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Бегайым Максутова.

Она отметила, что в соцсетях мы пребываем около трех часов в день.

- Информация, запущенная в Сеть, стремительно захватывает неокрепшие умы, готовые выйти на демонстрацию. По этой же схеме все произошло в октябре. В то время как центральные телеканалы хранили молчание, соцсети доказали свою коммуникативную способность. Поэтому молодежь сделала их своей базовой коммуникативной единицей, - подчеркнула Максутова.

Напомним, в дискуссии приняли участие руководители СМИ, журналисты, специалисты в области рекламы и связей с общественностью, преподаватели и студенты профильных факультетов вузов Кыргызстана.

Организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394436
Теги:
митинг, молодежь, социальные сети, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  