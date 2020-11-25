"Политики делают ставку на простых блогеров. Это о многом говорит"

Молодежь с каждым годом становится ленивее. Мы не смотрим длинные видео, не читаем большие тексты, предпочитая им короткие сообщения и caption-видео. Об этом сообщил на онлайн-конференции: "Традиционные СМИ или социальные сети? Что выбирает читатель?" студент Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Солтобек Болотбеков.

По его словам, СМИ тоже бывают разные – качественные и некачественные.

- Среди моих знакомых есть ребята, которые погружены в соцсети и те, кто продолжает читать новости на сайтах информационных агентств. В будущем, я думаю, традиционные издания уйдут, настанет время гражданской журналистики. Один человек сможет распространять информацию эффективнее и быстрее, чем целое СМИ. У каждого есть смартфон, который позволяет не только писать тексты и снимать видео, но и монтировать ролики. На наших недавних парламентских выборах политики сделали ставку и на простых блогеров. Это о многом говорит, - подчеркнул Болотбеков.

Напомним, в дискуссии приняли участие руководители СМИ, журналисты, специалисты в области рекламы и связей с общественностью, преподаватели и студенты профильных факультетов вузов Кыргызстана.

Организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".

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