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Никитенко: Нападки или давление на журналистов недопустимы (видео)

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке проходит медиа-форум "Открытые сообщества - открытые СМИ" с участием политиков, представителей СМИ и гражданского сообщества.

Участников мероприятия приветствовал представитель института имени Густава Штреземана из Германии.

Депутат ЖК Наталья Никитенко рассказала, что в настоящее время медиа видоизменяются и важно чтобы соблюдались права журналистов

- Нападки или давление на журналистов недопустимы, - сказала она.

В свою очередь депутат Каныбек Иманалиев в своем выступлении назвал свободу слова достоянием не только запада, но и кыргызского народа. По его словам, сейчас в Кыргызстане эпоха и власть СМИ.

Проект реализует консорциум неправительственных организаций Институт им. Густава Штреземанна (Германия), "Ресурсный центр для пожилых" (Кыргызстан), Pro NGO! e.V. (Германия) и "Поколение XXI" (Кыргызстан). Проект реализуется с ноября 2019 года по октябрь 2021 года при поддержке Европейского Союза.


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URL: https://www.vb.kg/394440
Теги:
Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, СМИ, форум, Кыргызстан
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