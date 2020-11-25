Никитенко: Нападки или давление на журналистов недопустимы (видео)

В Бишкеке проходит медиа-форум "Открытые сообщества - открытые СМИ" с участием политиков, представителей СМИ и гражданского сообщества.

Участников мероприятия приветствовал представитель института имени Густава Штреземана из Германии.

Депутат ЖК Наталья Никитенко рассказала, что в настоящее время медиа видоизменяются и важно чтобы соблюдались права журналистов

- Нападки или давление на журналистов недопустимы, - сказала она.

В свою очередь депутат Каныбек Иманалиев в своем выступлении назвал свободу слова достоянием не только запада, но и кыргызского народа. По его словам, сейчас в Кыргызстане эпоха и власть СМИ.

Проект реализует консорциум неправительственных организаций Институт им. Густава Штреземанна (Германия), "Ресурсный центр для пожилых" (Кыргызстан), Pro NGO! e.V. (Германия) и "Поколение XXI" (Кыргызстан). Проект реализуется с ноября 2019 года по октябрь 2021 года при поддержке Европейского Союза.