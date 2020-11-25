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Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи "Поймай удачу" - 5 дней

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Всего пять дней остается до завершения стимулирующей лотереи "Поймай удачу" среди пользователей мобильного сервиса MegaPay. Не упусти уникальный шанс стать обладателем крутых призов от MegaCom и компаний-партнеров.

Напомним, что среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный – квартира на Иссык-Куле, в ЖК "LAZURIT", от партнера ЗАО "Альфа Телеком" - строительной компании "Оргтехстрой", а также:

  1. номера категории "Золото" от компании MegaCom;
  2. безлимитные пакеты Интернета на год от компании MegaCom;
  3. сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС "Газпромнефть";
  4. скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО "Оргтехстрой" на 200 тыс. и 400 тыс. сомов;
  5. сертификаты на 5 тыс. сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Что необходимо для участия в лотерее:

  1. скачивай MegaPay в Google Play или App Store;
  2. оплачивай товары и услуги через приложение;
  3. сканируй QR-коды в Центрах продаж и обслуживания MegaCom;
  4. сканируй QR-коды на фискальных онлайн-ККМ-чеках (убедись, что чеки не испачканы и не помяты, а коды хорошо читабельны);
  5. также используй другие доступные в MegaPay цифровые инструменты и зарабатывай баллы;
  6. обменивай баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Лотерея "Поймай удачу" продлится до 30 ноября текущего года. Финальный этап лотереи, в ходе которого разыграют квартиру мечты – в ЖК "LAZURIT" на Иссык-Куле от компании "Оргтехстрой", состоится 11 декабря 2020 года.

MegaCom напоминает: чем больше купонов, тем выше шансы на победу!


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URL: https://www.vb.kg/394441
Теги:
#MegaCom, PR
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