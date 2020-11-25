"Зимнее чудо в небесных горах" - впечатляющий ролик о красотах Кыргызстана

Министерством культуры, информации и туризма КР ведется работа по улучшению качества услуг в период зимнего туризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, состоялась встреча главы МКИиТ Нуржигита Кадырбекова с руководителем Проекта SECO по устойчивому развитию зимнего туризма в Кыргызстане (WTK)/Хельветас Йоханнесом Худоба.

На встрече были представлены проекты по улучшению качества услуг в период зимнего туризма, улучшению бизнес-среды, разработке зимних турпродуктов, продвижению Кыргызстана как привлекательной зимней дестинации для внутренних и внешних туристов и обсуждены мероприятия, по которым Министерство и Департамент туризма продолжат совместную работу.

"В предстоящий зимний сезон Проект WTK продолжает практическое обучение кыргызских горнолыжных инструкторов и гидов внетрассового катания, в декабре запускает тренинги для горнолыжных баз, сотрудников МЧС и лагерей внетрассового катания по безопасности и оказанию первой помощи туристам в зимний сезон. Проектом были разработаны и протестированы новые зимние турпродукты, продолжается программа поддержки турбизнеса в Караколе в условиях пандемии COVID-19 и проводится в настоящее время учебный бизнес тур для гостиничного сектора Каракола в Бишкеке", - информируют в министерстве.

Департамент туризма с 1 ноября совместно с Проектом запустил информационную кампанию по продвижению Кыргызстана как привлекательной зимней дестинации по Кыргызстану и за его пределами, а также кампанию по популяризации зимнего отдыха среди населения.

Также разработан План оперативных мер на зимний сезон 2020-2021 гг., который был утвержден правительством КР 24 ноября. Вместе с тем, совместно разработан проект Концепции устойчивого развития зимнего туризма, который размещен для общественного обсуждения на сайте Департамента туризма.

Проект WTK финансируется правительством Швейцарии через Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) и реализуется Хельветас Кыргызстан.