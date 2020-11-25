"Кыргызстан может стать жертвой международных аферистов"

В поисках инвестиций важно не "заблудиться", чтобы Кыргызстан не стал жертвой международных аферистов. История с компанией лоббиста израильского происхождения, который грозился влить в экономику Кыргызстана миллиарды долларов и погасить внешние долги, очень четко показывает, что власти должны понимать с кем имеют дело.

Международные аферисты при слабой работе государственных институтов могут протащить кабальные для страны договора, заложниками которых станет глава государства и именем которого прикрывается финансовые воротилы.

Напомним, ранее в интернете наделала много шума информация о том, что от имени Садыра Жапарова якобы было подписан контракт с канадской лоббистской кампанией "Dicken&Madson", которая принадлежит израильскому гражданину Ари Бен-Маше. Позже выяснилось, что, прикрываясь интересами страны и именами представителей власти, договор был продавлен через МИД Кыргызстана неким Абдыманапом Карчыгаев, который является главой аграрно-промышленной корпорации "Ренессанс".

Это очень неприятный инцидент, когда кто-то никому неизвестное лицо действует на международной арене от имени Кыргызстана и имея на руках какие-то официальные письма или бумаги государственных органов. Почему никто из чиновников или их клерков даже не ознакомился с деятельностью компании "Dicken&Madson", ведь она занималась торговлей оружием и имеет не очень хорошую репутацию. Самого Ари Бен-Маше называют бывшим военным разведчиком, но ведь даже его родина Израиль отреклась от него. Зачем нам такой партнер?

Это личные проблемы Карчыгаева, с кем он имеет дело, но вдумайтесь что он говорит. Обещает через израильского посредника выплатить 2 миллиарда долларов Китаю, еще столько же взять на развитие своей агрокорпорации. В общем объем инвестиций должен достичь 8 миллиардов долларов. У меня возникает вопрос - Кырчагаев со своим израильским партнером решили весь Кыргызстан вместе с жителями и президентом в залог поставить под гарантийное письмо правительства?

Подобные баснословные суммы всегда находятся под контролем американских властей, исключений не бывает. Движение таких капиталов отслеживается и регулируется. Госдеп США не раз расставлял такие финансовые ловушки и в них попадались разные страны. В конце концов они лишались экономической самостоятельности, теряли государственность, территории и суверенитет.

В преддверии выборов главы государства шутить с такими вещами очень опасно. Так можно доиграться до того, что республика потеряет суверенитет.

Автор: Каныбек Стамов