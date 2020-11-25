МЧС: 29-30 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

28 ноября и 29 ноября ночью ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 м/с.

29-30 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью до -10…-15°, по северу до -12…-17°, днем до -4…-9°, в Таласской долине ночью до -14…-19°, днем до -4…-9°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -6…-11°, днем до -3…+2°, в предгорных районах ночью до -8…-13°, днем до -1…-6°, в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью до -5…-10°, по востоку до -8…-13°, днем до 0…-5°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -15…-20°, днем до -3…-8°, в горных районах ночью до -13…-18°, днем до -6…-11°, в высокогорных районах ночью до -24…-29°, днем до -13…-18°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.