"У мэра и горкенеша Бишкека нет воли провести инвентаризацию всех деревьев"

Решение мэрии о проведении инвентаризации растений принято 2 года назад, но до сих пор у градоначальника и горкенеша нет воли для того, чтобы сделать дело архиважное для здоровья горожан и экономической выгоды Бишкека. Об этом редакции VB.KG заявил координатор образовательных программ ОФ "Арча", эксперт-эколог Дмитрий Переяславский.

- Уже сейчас в зимнее время можно приступить к обучению специалистов Зеленхоза, например, освободившихся от летних работ, по проведению этой важной работы по инвентаризации и сделать шаг к оцифровке каждого деревца. Но кому-то, возможно, не хочется, чтобы все деревья Бишкека были как на ладони. У кого-то разрушится черная схема распила древесины, у кого-то может рухнуть коррупционная схема получения дохода. При этом считается, что ежегодно на содержание каждого - существующего ил несуществующего дерева выделяется 200 сомов! Как их можно просчитать без оцифровки, - задался вопросом он.

Эксперт высказал свое мнение, что нужно сделать представителям власти для того, чтобы выполнить конституционное право горожан на комфортное проживание.

- Важно понимать, что инвентаризация и цифровизация для города важны чтобы защищать право граждан на здоровье. Все зеленые насаждения помогают создавать микроклимат для безопасного проживания горожан. А сейчас у нас человек летом на солнце находится под температурным прессом в 60 градусов. А парки без деревьев, клумбы множатся. Я не против клумб, но в городе во главу угла должна ставиться экологичность зеленых насаждений. А понимание этого в обществе пока минимально.

Сегодня важно разъяснить всем горожанам, что чем более точной информацией будет обладать мэрия, тем более продуманные и экономически выгодные решения они смогут принимать. А для этого нужна инвентаризация и цифровизация зеленых насаждений. И только после этого можно планировать какие и сколько растения нужны городу для выравнивания экологичности.

Почему мы плюем и не используем на уже созданное современное? Цифровая база для сохранения информации о зеленых насаждениях по образцу международных в Бишкеке создана, и туда можно вносить данные обо всех деревьях, кустарниках. Но надо же сделать все, чтобы она заработала.

Предпринимались несколько попыток просчитать деревья в парковых зонах: на деревьях в парках вы можете увидеть картонные бирочки, но проходит дождь и все труды идут прахом: на дереве уже никакой информации нет. Зачем делать все таким допотопным способом, когда есть продвинутые цифровые технологии? Нужна решительная совместная работа всех структур и обученных волонтеров, сотрудников служб мэрии, с осознанным пониманием важности и нужности дела, которое они делают и экологичностью восприятия мира.

Мы хотим сотрудничать с руководством города, им сейчас важно набраться духа, воли и сделать то, что они должны и обязаны как наши сограждане, как такие же горожане. И дать указание "Провести инвентаризацию и оцифровку зеленых насаждений в городе Бишкек", а мы поддержим, - заявил Переяславский.