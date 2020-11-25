В Бишкеке откроется кыргызско-казахский культурный центр имени Абая

В ближайшее время в Кыргызстане откроется кыргызско-казахский культурный центр имени известного казахского поэта и философа Абая Кунанбаева. Об этом говорили в ходе встречи министр культуры, информации и туризма КР Нуржигит Кадырбеков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР Кайрат Нурпеисов.

Они обсудили перспективы культурного сотрудничества, передает пресс-служба Минкультуры.

В 2020 году в Казахстане дан старт мероприятиям, посвященным 175-летию поэта и мыслителя Абая. В феврале, например, появился виртуальный центр Абая для распространения информации о казахской истории и культуре, отраженной в творчестве поэта.