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В Бишкеке откроется кыргызско-казахский культурный центр имени Абая

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- Мария Стрельцова
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В ближайшее время в Кыргызстане откроется кыргызско-казахский культурный центр имени известного казахского поэта и философа Абая Кунанбаева. Об этом говорили в ходе встречи министр культуры, информации и туризма КР Нуржигит Кадырбеков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР Кайрат Нурпеисов.

Они обсудили перспективы культурного сотрудничества, передает пресс-служба Минкультуры.

В 2020 году в Казахстане дан старт мероприятиям, посвященным 175-летию поэта и мыслителя Абая. В феврале, например, появился виртуальный центр Абая для распространения информации о казахской истории и культуре, отраженной в творчестве поэта.


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URL: https://www.vb.kg/394452
Теги:
Казахстан, Кадырбеков Нуржигит, посол, Министерство культуры и туризма
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