Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому внесены изменения в состав Конституционного совещания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, принимая во внимание увеличение числа желающих принять активное участие в работе Конституционного совещания, а также в целях обеспечения вовлечения граждан, общественных организаций и независимых экспертов в работу по конституционной реформе, полноты учета различных мнений, руководствуясь статьями 65 и 68 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

Вывести из состава Керезбекова К.К. в связи с семейными обстоятельствами.

Ввести в состав:

- Абыкеева Чолпонбека - общественного деятеля;

- Укушева Мурата Каниметовича - независимого эксперта, конституционалиста;

- Шыкмаматова Алмамбета Насыркановича - экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- Исмаилову Толекан Асаналиевну - директора правозащитной организации "Бир дуйно - Кыргызстан";

- Карыпова Мурата Курманбековича - эксперта по предупреждению рисков и бедствий, редактора газеты "Плюрализм";

- Мамбеткадырова Айдарбека Абдыраевича - независимого эксперта-юриста;

- Абакирову Асель Мырзакановну - кандидата юридических наук, доцента кафедры конституционного и административного права КНУ им. Ж. Баласагына;

- Мурзабекова Кантемира Зулумовича - экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- Иманкулова Муратбека Калматовича - заведующего лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования;

- Шамурзаева Таалайбека Турсуновича - заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ им. Б. Ельцина, профессора, доктора юридических наук.