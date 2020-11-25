Мар Байджиев предлагает новые Флаг, Конституцию и название Кыргызстана

Член Конституционного совещания, экс-депутат Жогорку Кенеша, Народный писатель Кыргызстана Мар Байджиев сообщил VB.KG о предлагаемых им новациях.

Писатель предлагает новый Флаг Кыргызстана - под названием "Золотой тюндюк". Цвет полотнища – лазурно-голубой.

- В центре полотнища золотой тюндюк, обрамленный кыргызским орнаментом, который определяет его адресную принадлежность, отличает от казахской и монгольской юрты, - поясняет Байджиев.

Внизу полотнища – семь белых полос, обозначающих семь областей Кыргызстана. В верхнем углу полотнища – семиконечное изображение Полярной звезды как символа счастья, постоянства и верности. Автор флага "Золотой тюндюк" - Народный писатель КР Map Байджиев, художник-исполнитель - Бактыбек Куренкеев.

А в своем проекте Конституции Байджиев предлагает вернуться к названию страны "Республика Кыргызстан" вместо нынешнего "Кыргызская Республика".

Cтатья 1 предлагаемой Байджиевым Конституции гласит: "1. Республика Кыргызстан - суверенная, унитарная, светская демократическая республика народной власти. 2.Источником и носителем государственной власти является народ Кыргызстана. 3. Народ Кыргызстана осуществляет свою власть через Всенародный Курултай, избранный гражданами РК. 4. Всенародный Курултай избирает Президента, депутатов Верховного собрания Председателя Верховного (Конституционного) суда Республики Кыргызстан, контролирует их деятельность".

Языковая политика определяется так: "1. Государственным языком Республики Кыргызстан является кыргызский язык. 2. Русский язык в Кыргызстане служит для межнационального, делового и международного общения. 3. Республика Кыргызстан гарантирует сохранение, развитие и функционирование всех языков народов Кыргызстана на основе Конституционного законодательства".

Согласно этому проекту Конституции, Всенародный Курултай состоит из 800 делегатов, избранных гражданами РК сроком на четыре года, по 100 представителей от каждой области и Бишкека. В областях Кыргызстана и Бишкеке представителями Всенародного Курултая являются местные советы в составе 100 делегатов, избранных делегатами Всенародного Курултая.

Этот Всенародный Курултай открытым голосованием избирает Президента РК (сроком на 10 лет, он же и возглавляет Правительство), 80 депутатов Верховного собрания (сроком на пять лет), Председателя Верховного (Конституционного) суда (пожизненно) и ежегодно заслушивает их отчеты. В случае отрицательной оценки их деятельности может сразу отстранить каждого из них от должности.

Также интересно, что по составленному Байджиевым проекту Конституции "выборы, принятие конституционных решений проводятся открытым голосованием".

Байджиев считает, что "это избавит от всяких подделок, подкупа голосов, трайбализма и прочей халтуры. Если выборщик, делегат Всенародного Курултая, депутат Высшего Собрания честен, добросовестно осуществляет свой выбор, дает свою истинную оценку, то почему он должен делать это таинственно?" – негодует Байджиев.