Домкрат домкрату рознь

Начнем с того, что автомобили комплектуют домкратами абсолютно разного качества. Помните, как штатный домкрат классических "Жигулей" трескался по сварному шву? Это еще цветочки. Сейчас в багажниках многих легковушек можно встретить компактный телескопический стоечный домкрат. Его особенность в том, что он сделан из прочных полимерных материалов.

Проще сказать - пластика. Поэтому грузоподъемность такого "гаджета" составляет всего 550 кг. Этого хватит, чтобы поменять одно колесо у легкового автомобиля, но все равно он будет работать на пределе возможностей, и поломки не заставят себя ждать. Многие владельцы подобного изделия жалуются, что резьбу просто срывает, причем в самое неподходящее время. Так что, если просунете руку в колесную арку, ее может прищемить, а то и сломать.

Ромбический домкрат, вроде, всем хорош. Выглядит солидно, у него широкая опорная площадка, да и стоит недорого. Не стоит обращать внимание на доступный ценник. Ведь это говорит о том, что устройство сделано из мягкого металла. Под нагрузкой его ходовой винт может начать крошиться в пыль. То есть рано или поздно машина упадет с такого домкрата. Поэтому ни в коем случае не залезайте под автомобиль.

Перейдем к изделиям дороже, о которых мечтает каждый джипер. Это реечные домкраты "Хайджек". Очень полезная вещь, особенно на бездорожье. Благодаря большой длине рейки он позволяет высоко поднять автомобиль, вытащить его из колеи. "Хайджек" можно даже использовать как лебедку. Но и тут есть нюансы. Не покупайте изделия китайских мастеров. Они просто не держат нагрузку и гнутся. Такую покупку придется выбросить.

Пользоваться реечным домкратом тоже нужно уметь. Как правило, его крепят за силовой бампер или порог. Очень важно, чтобы во время подъема голова не находилась на траектории движения рычага. Иначе, если рука соскочит с рычага, он моментально отстрелит к рейке, ударив по голове, что может - не дай бог - ее разбить.

Очень важно и то, чтобы левая рука не лежала на рейке. Если опять же рычаг соскочит, он ударит по пальцам и может их перебить. Не теряйте бдительности.

Автор: Леонид Владимиров