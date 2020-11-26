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Компартия Клары Ажибековой против экс-президентов и за Народный курултай

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- Александр Тузов
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Коммунистическая партия Кыргызстана и народное движения "За Союз и братство народов!" подготовили для Конституционного cовещания свои предложения и поправки к обсуждаемому проекту Конституции Кыргызской Республики.

Об этом VB.KG сообщила 1-й секретарь ЦК Коммунистической партии Кыргызстана, председатель координационного совета народного движения "За Союз и братство народов!", профессор Клара Ажибекова.

Коммунисты предлагают полностью ликвидировать статью о статусе экс-президентов: "Ни один президент не заслужил статуса экс-президента. Это статья становится в наших условиях просто безнравственной. За что давать этот статус, за какие достижения?" – настаивают Ажибекова и ее сподвижники.

Они поддерживают идею Народного курултая и насчет него предлагают "в Конституции дать только общие подходы, подробности дать в конституционном законе".

Компартия поддерживает президентскую форму правления, "но концептуально четко не решили, что лучше: президент + премьер-министр или президент и премьер-министр отдельно. В каждом варианте есть плюсы и минусы. Нужны дополнительные политические, организационные, финансовые обоснования", - считают коммунисты.


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URL: https://www.vb.kg/394463
Теги:
Конституция, курултай, партии, президент, экс-президент, премьер-министр
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