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В Казахстане у иностранцев начнут брать отпечатки пальцев

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- Виктория Гунгер
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С 1 января 2021 года в Казахстане начнут сдавать отпечатки пальцев. Обязательной данная процедура будет для иностранцев, преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении удостоверения личности.

- С 12 лет – только с согласия родителей или опекуна. За отказ грозит штраф в размере 5 месячных размеров зарплат. Процедура направлена прежде всего на повышение раскрываемости преступлений в стране.


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URL: https://www.vb.kg/394467
Теги:
Казахстан, миграция, трудовая миграция, биометрия, Кыргызстан
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