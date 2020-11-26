В Казахстане у иностранцев начнут брать отпечатки пальцев

С 1 января 2021 года в Казахстане начнут сдавать отпечатки пальцев. Обязательной данная процедура будет для иностранцев, преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении удостоверения личности.

- С 12 лет – только с согласия родителей или опекуна. За отказ грозит штраф в размере 5 месячных размеров зарплат. Процедура направлена прежде всего на повышение раскрываемости преступлений в стране.