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В Кыргызстане призывают не вешать в кабинетах портрет президента

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- Мария Стрельцова
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Не надо вешать в кабинетах портрет президента, пусть вывешивают фотографии национальных лидеров прошлого. Об этом заявил известный историк, ученый, журналист-публицист Кыяс Молдокасымов. С таким предложением он обращался к предыдущим президентам, теперь – к будущему.

По его словам, он сам был свидетелем, "когда высокопоставленные чиновники, указывая на портрет, могли даже материться".

Молдокасымов приводит примерный расчет: Для руководителей разных рангов, прочих управленцев, директоров школ, заведующих детсадов потребуется не менее 7000 портретов. Если учесть, что каждый портрет в среднем обойдется в 2 тысячи сомов, то на это уйдет 14 миллионов сомов. "Если умножить их на 4 законно признанных президентов за последние 30 лет, получится 56 миллионов потраченных на ветер денег", - отмечает ученый.

Вместо президентов он предлагает повесить портреты известных национальных лидеров прошлого Жусупа Абдрахманова и Исхака Раззакова.

Еще в Римской империи на монетах чеканили лик императора. Все для того, чтобы даже в глубинке знали, как он выглядит. В Российской империи вешали портрет царя, при СССР вешали портреты ключевых коммунистических деятелей. Так достигалась визуализация власти.

Некоторые страны Запада избавились от "портретизма". А вот в США в кабинете почти каждого чиновника есть национальный флаг и портрет президента.


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URL: https://www.vb.kg/394471
Теги:
президент, Кыргызстан
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