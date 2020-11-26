В Кыргызстане призывают не вешать в кабинетах портрет президента

Не надо вешать в кабинетах портрет президента, пусть вывешивают фотографии национальных лидеров прошлого. Об этом заявил известный историк, ученый, журналист-публицист Кыяс Молдокасымов. С таким предложением он обращался к предыдущим президентам, теперь – к будущему.

По его словам, он сам был свидетелем, "когда высокопоставленные чиновники, указывая на портрет, могли даже материться".

Молдокасымов приводит примерный расчет: Для руководителей разных рангов, прочих управленцев, директоров школ, заведующих детсадов потребуется не менее 7000 портретов. Если учесть, что каждый портрет в среднем обойдется в 2 тысячи сомов, то на это уйдет 14 миллионов сомов. "Если умножить их на 4 законно признанных президентов за последние 30 лет, получится 56 миллионов потраченных на ветер денег", - отмечает ученый.

Вместо президентов он предлагает повесить портреты известных национальных лидеров прошлого Жусупа Абдрахманова и Исхака Раззакова.

Еще в Римской империи на монетах чеканили лик императора. Все для того, чтобы даже в глубинке знали, как он выглядит. В Российской империи вешали портрет царя, при СССР вешали портреты ключевых коммунистических деятелей. Так достигалась визуализация власти.

Некоторые страны Запада избавились от "портретизма". А вот в США в кабинете почти каждого чиновника есть национальный флаг и портрет президента.