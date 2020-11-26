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В Бишкеке обсуждают роль ислама в современном светском государстве (фото)

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- Светлана Лаптева
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Сегодня в Бишкеке проходит международная конференция "Ислам в современном светском государстве: опыт межконфессионального сотрудничества". Организатором мероприятия выступает Госкомиссия по делам религии при Правительстве КР.

Цель конференции - анализ текущей религиозной ситуации в мире в контексте места и роли Ислама в современном светском государстве, обсуждение актуальных вопросов развития межконфессионального взаимодействия, поиск подходов к гармонизации отношений в мусульманском сообществе и выработка рекомендаций по повышению эффективности демократического управления в религиозной сфере, предупреждению дискриминации и радикализации на религиозной почве.

Конференция является продолжением международного диалога в сфере религии, проводимого в Кыргызстане под эгидой президента страны с 2017 года при участии представителей госорганов, гражданского общества, духовенства и известных экспертов из более 20 стран мира. К тому же проведенные в 2018 и 2019 годах международное конференции "Ислам в современном светском государстве" и "Ислам и Христианство - религии мира", были положительно отмечены международным сообществом.

Организаторы предлагают к обсуждению следующие вопросы. 1. Исторический опыт и практика ислама в межрелигиозном взаимодействии. 2. Современные процессы и примеры развития сотрудничества. 3. Актуальные вопросы развития межконфессионального диалога и предупреждения радикализма.

На конференции присутствуют представители различных религий, дипмиссий. Также участники выйдут на связь онлайн из США и других стран.


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URL: https://www.vb.kg/394472
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ислам, Кыргызстан
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