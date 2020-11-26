"Представители всех национальностей разговаривают в КР именно на русском"

Внесение в Конституцию кыргызского языка, как языка межнационального общения, ничего не принесет. Как собственно, смена русского на английский в статусе официального. Язык межнационального общения порождается необходимостью. Пока это русский язык для других национальностей, а кыргызский язык – государственный. Об этом VB.KG сообщил экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

Он отметил, что прописать в Конституции – это одно, но эффективность прописанного – другое.

- Если в Основном законе изменить, скажем, язык межнационального общения, скажем, на кыргызский, английский и т.д., то

патриоты националистического направления начнут требовать, что если такая норма есть разговаривать на нем. Мы такими нормами лишь породим неоднозначную ситуацию у лиц не титульной нации. Потребность в знании государственного языка будет удовлетворяться постепенным сознанием людей. До этого время статус официального русского языка стоит сохранить. Все представители других национальностей разговаривают в нашей стране именно на русском. Такое характерно для других отдельных государств СНГ. Насильно мил не будешь, это касается и языка, - подчеркнул Масалиев.

Он вновь акцентировал внимание на том, что знание языка определяется его потребностью.

- На юге в Кадамжайском районе Баткенской области около 80 процентов выпускников школ мужского пола по окончанию уезжает работать в Россию. Например, в школе №17 им. А. Масалиева этого района, учится около 1700 человек. И количество желающих учится в русскоязычных классах, увеличивается с каждым годом. Когда у нас страна сможет полноценно обеспечить их работой, а эти мальчики останутся у себя в стране, появится необходимость в знании кыргызского или другого языка. Если гражданин хочет, например, стать госслужащим, президент или депутатом, он обязательно выучит язык. Заставить его выучить язык без цели мы не может насильно. В Германии или США, к слову, нет закона, где прописано, что все должны знать немецкий язык или английский язык. Причем в этих странах есть сообщества, которые общаются только на своем языке. В Нью-Йорке есть "чайна таун", где миллион китайцев живут. И большая часть из них английский не знает. Но многие из таких граждан имеют гражданство. Поэтому, если государство действительно хочет повысить знание государственным языком, ему надо озаботиться качество часов обучения. Все остальное - популизм, - уверен Исхак Масалиев.

Отметим, сегодня члены Конституционного совещания предложили сделать английский вторым официальным языком. Ранее они также выдвигали идею о необходимости включить в Основной закон норму, где будет прописан языком межнационального общения для нацменшинств в КР кыргызский язык.