В Конституцию предложили включить еще один официальный язык

В проект новой Конституции предложено записать английский язык в качестве официального языка. С предложением выступил экс-директор департамента туризма КР Максат Чакиев.

Он считает, что это позволит расширить использование английского языка в Кыргызстане и поможет гражданам налаживать экономические, социальные и научные связи с англоговорящими странами.

- В нашей конституции статус официального имеет русский язык. Это очень правильно, так как благодаря этому граждане успешно взаимодействуют с десятками стран. Я предлагаю придать английскому языку тоже статус официального, так как на этом языке разговаривают в сотне стран, в 10-20 странах он является официальным. Если мы хотим участовать в современных международных процессах, то нужно придать английскому языку статус официального, - считает Максат Чакиев.

Напомним, в настоящее время кыргызский язык имеет статус государственного языка, русский - официального.