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В Конституцию предложили включить еще один официальный язык

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- Екатерина Улитина
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В проект новой Конституции предложено записать английский язык в качестве официального языка. С предложением выступил экс-директор департамента туризма КР Максат Чакиев.

Он считает, что это позволит расширить использование английского языка в Кыргызстане и поможет гражданам налаживать экономические, социальные и научные связи с англоговорящими странами.

- В нашей конституции статус официального имеет русский язык. Это очень правильно, так как благодаря этому граждане успешно взаимодействуют с десятками стран. Я предлагаю придать английскому языку тоже статус официального, так как на этом языке разговаривают в сотне стран, в 10-20 странах он является официальным. Если мы хотим участовать в современных международных процессах, то нужно придать английскому языку статус официального, - считает Максат Чакиев.

Напомним, в настоящее время кыргызский язык имеет статус государственного языка, русский - официального.


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URL: https://www.vb.kg/394477
Теги:
Конституция, язык, Максат Чакиев, Кыргызстан
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