ЕЭК изучила ситуацию на границе между Казахстаном и Кыргызстаном

За последние несколько месяцев в Евразийскую экономическую комиссию не поступало жалоб на действия государственных органов Казахстана и Кыргызстана при перемещении товаров через государственную границу между этими странами в связи с проведением каких-либо контрольно-досмотровых мероприятий и образованием очередей. Об этом, отвечая на вопрос "Вечернего Бишкека", сообщила в ходе онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Напомним, что в свое время Коллегия ЕЭК признавала барьером некоторые меры Казахстана на границе с Кыргызстаном. На сегодняшний день, как проинформировала Ия Малкина, по полученным в рабочем порядке данным коллегии, если и происходило скопление автотранспорта, то это было связано с отсутствием у водителя ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции и проведением карантинных мероприятий.

Вместе с тем, продолжила помощник председателя Коллегии ЕЭК, в настоящее время созданный этой комиссией комитет по устранению спорных ситуаций при перемещении товаров через границы стран ЕАЭС прорабатывает ряд вопросов для рассмотрения. Например, вопрос маркировки лекарственных средств, который беспокоит фармацевтические компании Беларуси, вопрос внедрения положительных практик систем отслеживания международных транзитных перевозок с использованием навигационных пломб. По обращению Беларуси планируется рассмотреть вопрос об ограничениях при поставке нерудных строительных материалов. А Россия обратилась в ЕЭК с запросом о правовом регулировании деятельности пассажирских перевозок автомобильных такси, в том числе с использованием онлайн-платформ.

Продолжая тему обязательной маркировки, Ия Малкина отметила, что она предусматривает ввоз в Россию уже промаркированной продукции из стран ЕАЭС. Конечно, эти преобразования требует от участников ее оборота перестройки бизнес-процессов – переоборудования предприятий, а также внедрения новых информационных технологий, что, конечно, влечет за собой определенные затраты, воспринимаются бизнесом неоднозначно. Но стоит отметить, что до введения обязательной маркировки на территории РФ проводятся добровольные эксперименты. В среднем они длятся не менее года. Предприятия стран ЕАЭС, которые экспортируют такую продукцию в РФ и заинтересованы в продолжении торговли, обычно участвуют в них. И быстрей перестраиваются под новые условия ведения бизнеса. Статистика за сентябрь демонстрирует постепенное восстановление объемов взаимной торговли в странах ЕАЭС.