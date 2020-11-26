В проект Стратегии ЕАЭС внесли предложение Кыргызстана

Советом Евразийской экономической комиссии одобрен проект Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В этот документ включено, в числе других, и предложение Кыргызстана.

Как сообщила на онлайн-брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, это – предложение о проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств-членов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития. В том числе, путем дополнения имеющихся подходов в финансировании.

Кыргызстан также выступал с еще одной инициативой – о создании нового института развития ЕАЭС. Но по итогам обсуждения проекта Стратегических направлений большинство государств Союза высказалось о нецелесообразности этого шага. "В результате стороны пришли к согласованной формулировке для включения в данный проект", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Ранее главы государств ЕАЭС в целом одобрили проект Стратегии-2025 и поручили Комиссии совместно со сторонами его доработать. После этого было представлено для рассмотрения еще 36 позиций, по итогам работы большая часть разногласий снята. На сегодня, по словам члена Коллегии (министра) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, практически все позиции согласованы. Осталось чувствительное разногласие, которое касается подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа но общем рынке газа ЕАЭС. Проект Стратегии-2025 предполагается рассмотреть на предстоящих заседаниях Межправсовета ЕАЭС и Высшего евразийского экономического совета, планируемых на декабрь.