ГКНБ за вымогательства в Бишкеке задержаны "смотрящие"

По факту вымогательства задержаны члены ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

25 ноября ГКНБ КР в рамках продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияния криминальных элементов на ситуацию в стране, задержаны активные члены ОПГ.

В частности, по данным ведомства, 32-летние Э.Т.и Э.К., позиционирующие себя так называемыми "положенцами" и "смотрящими".

"Установлено, что задержанные в сентябре 2020 года под угрозой применения физического воздействия вымогали у частного предпринимателя передачи торговой точки, расположенной в одном из торгово-рыночных комплексов Бишкека. При этом указанные члены преступной группировки для осуществления своих преступных замыслов и устрашения вывозили предпринимателя на окраину города", - информируют в ГКНБ.

По факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ст.203 Вымогательство УК КР.

Задержанные водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту, а также нейтрализации деятельности ОПГ.