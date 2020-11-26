Макияж для №1. Откровения визажиста: Милая РИО, добрый СШЖ, искренний СНЖ

В 2017 году за первые три месяца своей работы в должности президента Франции Эммануэль Макрон истратил 26.000 евро на собственный макияж. Вернее, эти деньги заплатили налогоплательщики. Президент тогда ответил коротко: мейк-ап был "срочно необходим". Предшественник Макрона Франсуа Олланд платил своему мастеру около 6000 евро в месяц.

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Наргиза Султаналиева поправляла волосы и пудрила носы президентам Кыргызстана – Розе Отунбаевой, Сооронбаю Жээнбекову, и успела даже нанести тон лицу Садыра Жапарова перед его первой и последней пресс-конференцией в качестве и.о. главы государства.

Президент переходного периода Роза Отунбаева поразила визажиста своей простотой, женственностью, тактичностью. Ее она охарактеризовала как "милая женщина" - Роза эже. "Волосы ее были в порядке, на лице была уже основа макияжа, мне не составило труда чуточку подправить волосы, чуток припудрить и подчеркнуть ее глаза", - вспоминает Наргиза.

В экс-президенте Кыргызстана Сооронбае Жээнбекове Наргиза почувствовала отеческое добродушие. К ней он обратился как к дочери – кызым. "Мне важно было подобрать пудру в тон лица, и слегка нанести, чтобы не блестело перед камерами, ведь моя задача – телевизионный мейк-ап", - рассказала визажист.

У него хорошая аура. Ощущение, что этого человека ты знаешь давно и он выходец из народа. Такие впечатления остались у нее после прихода Садыра Жапарова. "Знаете, он сам простой человек, оказывается, но его свита навела больше паники, они проверили все: лак, тоналку, расческу. Мы все новое для него приобрели", - отметила Наргиза.

Визажист за многие годы видела разных высокопоставленных чиновников и известных личностей. На прошлых президентских выборах кандидат в президенты Адахан Мадумаров перед дебатами тоже заходил в гримерку. По словам визажиста, он оказался очень капризным и придирчивым, ему показалось, что "одно ухо ему не припудрили". Но Наргиза имела смелость возразить словами - "с вашими ушами все в порядке".