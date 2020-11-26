Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 99.90 - 101.35

Сурабалдиева: Проведение новогодних корпоративов в Кыргызстане запрещено!

154  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новогодние корпоративы в Кыргызстане под запретом. Об этом сегодня. 26 ноября, в ходе брифинга заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

"В настоящее время мы запрещаем проведение новогодних корпоративов. Потому что мы знаем, что на таких мероприятиях скапливается много людей, все легко одеваются, а сезонный грипп распространяется быстрее. Всем известно, что социальная дистанция и масочный режим абсолютно не соблюдаются. В этом вопросе ответ однозначен - ни в одном коллективе не будут проводиться новогодние корпоративы", - отметила она.

В связи с этим, сообщается, что 20 ноября на заседании штаба с участием и.о. премьер-министра КР даны строгие указания всем государственным органам и местным властям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394483
Теги:
Минздрав, Новый год, правительство, праздник, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  