Сурабалдиева: Проведение новогодних корпоративов в Кыргызстане запрещено!

Новогодние корпоративы в Кыргызстане под запретом. Об этом сегодня. 26 ноября, в ходе брифинга заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

"В настоящее время мы запрещаем проведение новогодних корпоративов. Потому что мы знаем, что на таких мероприятиях скапливается много людей, все легко одеваются, а сезонный грипп распространяется быстрее. Всем известно, что социальная дистанция и масочный режим абсолютно не соблюдаются. В этом вопросе ответ однозначен - ни в одном коллективе не будут проводиться новогодние корпоративы", - отметила она.

В связи с этим, сообщается, что 20 ноября на заседании штаба с участием и.о. премьер-министра КР даны строгие указания всем государственным органам и местным властям.