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Школьники Даткайым и Барсбек сбежали из дома из-за "удаленки"

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- Н Крайнова
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Дети, пропавшие в Бишкеке, нашлись в Джалал-Абаде. Они успели за несколько часов самостоятельно добраться на юг республики к бабушке с дедушкой.

В среду вечером, 25 ноября, по социальным сетям стала стремительно распространяться тревожная новость, что пропали 11-летняя Даткайым и ее 8-летний брат Барсбек. Родители сообщили, что утром дети вышли из дома на прогулку, и после этого не выходили на связь.

Брата и сестру искали по всему Бишкеку, подключились милиция и добровольный отряд спасателей. Ночью примерно в 01:40 отец "потеряшек" сообщил милиции, что с ними связались родственники и сообщили, что они приехали к ним в Джалал-Абад.

Мать детей Дина рассказала "ВБ", что дети просто устали от учебы на удаленке. Девочка учиться в пятом классе, а мальчик в третьем.

- Из-за карантина дети этим летом остались без отдыха и давно уже просили отвезти их к бабушке и дедушке. Но с началом нового учебного года начались сложности с учебой на удаленке. Мы стали больше их контролировать, видимо они такое напряжение не вытерпели. Никого, не предупредив, они взяли свою копилку и потратили все деньги на такси до Джалал-Абада. Таксисту сказали, что гостили в Бишкеке у родственников и сейчас едут домой, и их должны встретить, - рассказала корреспонденту "ВБ" мать детей - Дина.

Женщина говорит, что они с мужем не стали ругать беглецов и разрешили им еще немного погостить у родственников.

- А самое главное большая благодарность всем кто откликнулся на наши поиски. Нам звонили даже из России с предложением помочь, - говорит Дина.

Другие подробности этого происшествия читайте в газете "Вечерний Бишкек" за 27 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/394488
Теги:
школа, пропали дети
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