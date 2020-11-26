В Якутии создали мобильное приложение для кыргызских мигрантов

Новое мобильное приложение, призванное оказать мигрантам помощь в поиске места работы, создано в Республике Саха (Якутия). Оно, как сообщается, имеет открытый доступ и работает на семи языках, в числе которых русский, якутский, английский, китайский, кыргызский, таджикский, узбекский.

Приложение под названием "Содружество" разработано Министерством по внешним связям и делам народов Якутии при содействии местного Дома дружбы народов. В интернет-ресурсе содержатся данные о миграции в этой российской республике, а также советы для мигрантов или переселенцев из других стран. Приезжим сообщается, какие документы потребуются для оформления местопребывания в регионе, как быстро трудоустроиться (выбрать вакансию в базе и заполнить резюме) и обжиться на новом месте, как получить медицинскую и юридическую помощь, а также подобрать учебное заведение для детей.

Кроме того, приложение своевременно предоставит мигрантам информацию о готовности их документов, позволит перенаправлять пользователя на официальные государственные сайты.

Среди других диаспор в Якутии имеется и кыргызская, ее представители заняты в торговой, транспортной и ряде других сфер. В минувшем году в столице республики городе Якутске произошел всплеск антимигранстких настроений из-за неблаговидных действий нескольких приезжих из Кыргызстана. А во время состоявшихся тогда переговоров между местными властями, общественностью и специальной делегацией, прибывшей из КР, подчеркивалась необходимость активного участия кыргызской диаспоры в укреплении межэтнического согласия в регионе, знакомстве его населения с национальными культурой и традициями кыргызстанцев.

С недавних пор в Якутске действует канцелярия посольства КР в РФ. Во время прошлогоднего рабочего визита в этот регион делегации посольства КР поднимался вопрос об открытии в Якутске кыргызского культурного центра, отмечалось, что для этого имеются необходимые возможности. Пандемия коронавируса внесла коррективы в такие планы, но, как заявлено, при нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации к ним вновь вернутся.