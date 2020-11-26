Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 99.90 - 101.35

В Якутии создали мобильное приложение для кыргызских мигрантов

116  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новое мобильное приложение, призванное оказать мигрантам помощь в поиске места работы, создано в Республике Саха (Якутия). Оно, как сообщается, имеет открытый доступ и работает на семи языках, в числе которых русский, якутский, английский, китайский, кыргызский, таджикский, узбекский.

Приложение под названием "Содружество" разработано Министерством по внешним связям и делам народов Якутии при содействии местного Дома дружбы народов. В интернет-ресурсе содержатся данные о миграции в этой российской республике, а также советы для мигрантов или переселенцев из других стран. Приезжим сообщается, какие документы потребуются для оформления местопребывания в регионе, как быстро трудоустроиться (выбрать вакансию в базе и заполнить резюме) и обжиться на новом месте, как получить медицинскую и юридическую помощь, а также подобрать учебное заведение для детей.

Кроме того, приложение своевременно предоставит мигрантам информацию о готовности их документов, позволит перенаправлять пользователя на официальные государственные сайты.

Среди других диаспор в Якутии имеется и кыргызская, ее представители заняты в торговой, транспортной и ряде других сфер. В минувшем году в столице республики городе Якутске произошел всплеск антимигранстких настроений из-за неблаговидных действий нескольких приезжих из Кыргызстана. А во время состоявшихся тогда переговоров между местными властями, общественностью и специальной делегацией, прибывшей из КР, подчеркивалась необходимость активного участия кыргызской диаспоры в укреплении межэтнического согласия в регионе, знакомстве его населения с национальными культурой и традициями кыргызстанцев.

С недавних пор в Якутске действует канцелярия посольства КР в РФ. Во время прошлогоднего рабочего визита в этот регион делегации посольства КР поднимался вопрос об открытии в Якутске кыргызского культурного центра, отмечалось, что для этого имеются необходимые возможности. Пандемия коронавируса внесла коррективы в такие планы, но, как заявлено, при нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации к ним вновь вернутся.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394490
Теги:
миграция, Россия, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  