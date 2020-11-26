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В бишкекской школе на зарплату фиктивным учителям ушло более 5,2 млн сомов

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- Оксана Гут
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В столичной школе-гимназии в качестве зарплат начислили более 5 млн сомов фиктивным учителям. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

"В ходе проведенной прокуратурой города Бишкек проверки в Центре образования Первомайского района города Бишкек установлено, что за период с 2015 по 2020 годы путем внесения в классные журналы сведений не соответствующих действительности, фиктивного оформления документов, незаконно приняты 10 лиц в школу-гимназию №28 в качестве учителей, библиотекаря, лаборантов и руководителей кружков, без фактического выполнения должностных (функциональных) обязанностей, соответствующего педагогического образования и педагогической квалификации", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что Центром образования Первомайского района города Бишкек за период их незаконного нахождения на вышеуказанных должностях, всего начислена и выплачена заработная плата на общую сумму 5 млн 221 тысяч 600 сомов.

13 ноября по данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП по ст.320 (Злоупотребление должностным положением), ст.329 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и переданы в СО ГСБЭП при правительстве КР по городу Бишкек для организации расследования.


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URL: https://www.vb.kg/394491
Теги:
Генеральная прокуратура, зарплата, коррупция, уголовная ответственность, школа, Кыргызстан, учителя, ущерб, карантин
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