В бишкекской школе на зарплату фиктивным учителям ушло более 5,2 млн сомов

В столичной школе-гимназии в качестве зарплат начислили более 5 млн сомов фиктивным учителям. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

"В ходе проведенной прокуратурой города Бишкек проверки в Центре образования Первомайского района города Бишкек установлено, что за период с 2015 по 2020 годы путем внесения в классные журналы сведений не соответствующих действительности, фиктивного оформления документов, незаконно приняты 10 лиц в школу-гимназию №28 в качестве учителей, библиотекаря, лаборантов и руководителей кружков, без фактического выполнения должностных (функциональных) обязанностей, соответствующего педагогического образования и педагогической квалификации", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что Центром образования Первомайского района города Бишкек за период их незаконного нахождения на вышеуказанных должностях, всего начислена и выплачена заработная плата на общую сумму 5 млн 221 тысяч 600 сомов.

13 ноября по данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП по ст.320 (Злоупотребление должностным положением), ст.329 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и переданы в СО ГСБЭП при правительстве КР по городу Бишкек для организации расследования.