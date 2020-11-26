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Мамытканов взял под контроль дело девушки, ставшей инвалидом после ДТП

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Максат Мамытканов взял под личный контроль случай, произошедший с дочерью жительницы Ошской области Наркыз Шералиевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, что в ходе выездного заседания Республиканского штаба по организации досрочных выборов Президента Кыргызской Республики в Ошской области с участием вице-премьер-министра Кыргызской Республики Максата Мамытканова, жительница Ошской области Наркыз Шералиева пожаловалась на местные органы в бездействии в отношении виновных в дорожно-транспортном происшествии, вследствие которой ее дочь получила серьезные травмы, повлекшие инвалидность.

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов внимательно выслушал Наркыз Шералиеву и дал поручение полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Жарасулу Абдураимову срочно предоставить всю информацию по данному делу.

Вице-премьер-министр отметил, что бездействие органов исполнительной власти, зачастую приводит к недовольству и нареканиям со стороны простых граждан, вынужденных искать справедливость.

"Будет проведено служебное расследование по данному вопросу. И в случае установления виновных лиц, они должны понести соответствующие наказания. Я возьму это дело под свой личный контроль. Недопустимо, когда при нарушении закона, не принимаются никакие меры", - подчеркнул Максат Мамытканов.

Отметим, что в настоящее время начато служебное расследование, даны ряд поручений правоохранительным органам, а также Министерству здравоохранения Кыргызской Республики. По итогам расследования будет представлена дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/394496
Теги:
ДТП, правительство, Максат Мамытканов
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