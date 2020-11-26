Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вам нескольких подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Лаки ждет вашего звонка

"Добрые руки" и VB.KG ищут человека, способного стать хорошим хозяином для молодого кобелька Лаки. Песику около года. Лаки – замечательный "звоночек". Правда, он немного недоверчив и осторожен, поэтому желательно первое время подержать его на цепочке. Но когда Лаки привыкнет к вам, а вы к нему, поверьте, вы не пожалеете о своем выборе. Пес станет отличным охранником для своего хозяина. В фонде подчеркивают, что Лаки будет прекрасно существовать в доме с пожилым человеком. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний. Привезут пса будущему хозяину прямо на дом. Звоните: 0(709)78-45-37.

Такой звонкий Шарик

Знакомьтесь! Это Шарик! Шарик очень сообразительный пес, хороший охранник - маленький "звоночек", который никого чужого во двор не пустит. Шарик здоров и привит. Если посчитаете, что именно в вашем доме ему будет хорошо, тогда берите телефон и набирайте: 0(709)78-45-37.

Охранница и нянька

VB.KG и фонд помощи животным надеются пристроить и эту молодую, симпатичную собачку. Нашей подопечной около года. Животное среднего размера. Перед вами очень хорошая охранница: лает громко и всегда по делу. Можно взять ее в дом, где есть дети. Собачка привита и стерилизована. Привезем ее к вам домой. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)78-45-37.

Ласковая скромница

Нежнейшее создание трех месяцев от роду ждет, когда в ее жизни появится самый главный человек – настоящий, любящий хозяин. Это девочка. Малышке три месяца. Скромная, ласковая кошечка живет в квартире. К лоточку приучена. Если она вам приглянулась, не мешкайте, звоните: 0(550)91-30-26.

Красотка Глаша

А это красавица Глаша. И ей тоже хочется обрести, наконец, дом. Глаша – здоровая, обработанная от внешних и внутренних паразитов кошечка. Уже стерилизованная, так что проблем с котятами у будущего владельца не возникнет. По части питания кошечка непривередлива. Знает Глаша и что такое кошачий лоток с наполнителем. Наша кандидатка на усыновление очень рассчитывает на то, что все-таки дождется звонка от человека, который изменит ее жизнь раз и навсегда, что он никогда не предаст и ей не придется оказаться на улице. Если вы тот, кого ждет Глаша, срочно звоните: 0(555)76-75-07.

То ли кошка, то ли черепашка

Взгляните на этого очаровательного котеночка! Животному необычного окраса два с половиной месяца. Кошечка очень активная: ну, просто юла! Но и чтобы просто полежать на ручках и помурчать, она тоже не против. Наша "черепашка" обработана от блох и глистов, а также приучена к кошачьему лоточку. Привезут это смешное существо к будущему владельцу домой. Обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".