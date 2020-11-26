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Аэропорт "Манас" заявил о значительном снижении пассажиропотока в 2020 году

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- Виктория Гунгер
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Пассажиропоток аэропорта "Манас" за 9 месяцев 2020 года снизился на 61,3 процента из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО "МАМ" Алия Курбанова.

Как отмечается, пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные изменения в работу компании - снижение авиарейсов и пассажиропотока зафиксировано как на внутренних, так и на международных направлениях.

- Так с марта полностью прекратились регулярные внутренние и международное пассажирское авиасообщение согласно распоряжению правительства КР. Исключение составили грузовые рейсы и чартерные рейсы, связанные с доставкой гуманитарного груза и эвакуацией граждан. В 2020-ом пассажиропоток составлял 1 млн 49 тыс. 667 человек против 2 млн 714 тыс. 706 - в прошлом году. Падение связано с закрытием границ и ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса, - пояснили в "МАМ"

Внутренний пассажиропоток снизился на 49,2 процента - 441 тыс. 287 человек против 867 тыс. 866 в прошлом году.

- Закрытие международных авиа сообщений привело к существенному спаду рейсов на международных авиалиниях - 7 тысяч 834 рейса (на 49,6% меньше), а по внутренним направлениям – 3 тыс. 883 рейса (на 48,8% меньше). Общее количество рейсов за отчетный период составило 11 тыс. 717 рейсов, что на 49,4% меньше чем в 2019 году. Частичное восстановление объемов перевозок началось летом. В июне возобновились внутренние рейсы Бишкек-Ош-Бишкек. В августе открылись из Бишкека рейсы по направлениям в Турцию и ОАЭ. С ограниченной частотой из Бишкека осенью добавились рейсы в Россию, Казахстан и Узбекистан, - говорится в информации.

На сегодняшний день в Международном аэропорту "Манас" выполняются регулярные рейсы в Москву, Дубай, Стамбул, Алматы, Ташкент, также внутренние рейсы в Ош, Баткен и Джалал-Абад. Кроме этого, выполняются чартерные рейсы в города России. Самыми востребованными по-прежнему остаются авиарейсы по направлениям ближнего зарубежья (Россия).


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URL: https://www.vb.kg/394498
Теги:
авиация, аэропорт, Кыргызстан, Манас
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