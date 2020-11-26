"Разделение власти исходит от курултая. Нужно определить его статус"

В первую очередь нужно придать юридический статус курултаю. Разделение власти исходит оттуда. Об этом на Конституционном совещании заявила член КС Чолпон Койчуманова.

Она напомнила, что сделать это нужно на стадии введения поправок в Основной закон КР.

- Мы здесь распределяем полномочия. Но пока мы не определимся с ролью курултая и его статусом, другие распределения полномочий невозможны, - подчеркнула Койчуманова.

Напомним, в Кыргызстане в рамках Конституционного совещания в настоящее время обсуждаются поправки с Основной закон, инициированный Садыром Жапаровым.