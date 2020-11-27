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Ставить или нет дефлекторы на автомобиль?

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Список дополнительного оборудования, который предлагают установить на новую машину официальные дилеры, достаточно скуден и однообразен. Кроме сигнализации, защиты картера двигателя и антикора, они предлагают наклеить на дверные рамки пластиковые дефлекторы. Но вот стоит ли на них тратить свои деньги или можно обойтись без этого аксессуара?

Считается, что наклеенные на рамки дверей пластиковые дефлекторы приносят большую пользу. Во–первых, они перенаправляют поток воздуха, и боковое стекло меньше пачкается в дождливую погоду. Во–вторых, они позволяют ехать с приоткрытым окном в дождь, и вода не будет попадать в салон. В–третьих, они позволяют в жару оставлять машину со слегка приоткрытыми окнами, чтобы проветривать салон.

Но далеко не все автомобилисты уверены в полезности этих аксессуаров. Один из аргументов в пользу отказа от дефлекторов на дверях связан с внешним видом машины. Установка этих пластмассовых деталей на машину значительно портит дизайн, делая его дешевым и аляпистым. Кроме того, многие водители столкнулись с тем, что дефлекторы сильно шумят при езде на высокой скорости. Это неудивительно, ведь никто их конструкцию не проверял в аэродинамической трубе. Поэтому на современной машине этому аксессуару уже не место, так же, как и пластиковым накладкам на переднюю часть капота.


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URL: https://www.vb.kg/394507
Теги:
автомобили
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