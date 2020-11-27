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Курс сома. Нацбанк вновь вышел на рынок с интервенцией

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- Екатерина Улитина
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Национальный банк Кыргызстана вновь вышел на рынок с интервенцией. На этот раз финансовый регулятор реализовал $5,8 млн. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Валютные интервенции проводятся Национальным банком для того, чтобы сгладить колебания стоимости национальной валюты.

Отметим, данная интервенция стала девятой по счету с начала месяца.

Официальный курс валют на сегодня незначительно изменился по сравнению с минувшими сутками. Отмечается повышение стоимости евро и рубля. Доллар стоит - 84,79, евро - 101,04, рубль - 1,12.


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URL: https://www.vb.kg/394509
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан, Нацбанк
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