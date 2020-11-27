Омурбек Суваналиев: Сооронбай Жээнбеков тоже должен ответить перед законом

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков, как президент и главнокомандующий, тоже должен отвечать перед законом за произошедшие в Кыргызстане события. Об этом в эфире передачи "Эки бир" на радио "Азаттык" заявил экс-заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев.

Отвечать должны не только Опумбаев и Джунушалиев (экс-глава ГКНБ и экс-министр внутренних дел). Сооронбай Жээнбеков как глава республики и главнокомандующий должен нести ответственность. Я говорил, что события в Кой-Таше нужно тщательно расследовать. Еще тогда их (Опумбаева и Джунушалиева) нужно было отстранить от должностей. Но, этого не произошло. Хотя и при Акаеве и при Бакиеве мы убедились, что президенты не могут полностью контролировать правоохранительные органы. Кыргызстан - особенная страна. Здесь все решает народ. Нужно хорошо работать, чтобы предотвратить такие события. То, что произошло можно назвать только одним словом - бездействием. Любой другой президент предпринял бы хоть что-нибудь, - уверен Суваналиев.

Он добавил, что после событий 5 октября Сооронбай Жээнбеков исчез и лишь через три дня "очухался" и решил вернуть себе власть.

В первые дни никто не знал, где находится Жээнбеков. Да, его никто и не искал, - сказал Суваналиев.

Напомним, 5 октября начались акции за отмену результатов выборов в Жогорку Кенеш, вечером правоохранительные органы попытались разогнать митингующих, начались уличные столкновения. Были ранены более тысячи человек. Ночью люди захватили здание Белого дома и ГКНБ. Из под стражи были отпущены некоторые политики в том числе Садыр Жапаров, который через несколько дней был избран премьер-министром и стал исполнять обязанности президента после отставки Сооронбая Жээнбекова.