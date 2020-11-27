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Норму об ответственности за клевету исключили из проекта Конституции

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- Екатерина Улитина
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Норму Конституции, которая позволяла привлекать граждан к уголовной ответственности за клевету или высказывания, исключили из проекта новой Конституции. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил член конституционного совещания Нурлан Шерипов.

- Статьи о правах человека и свободе слова останутся без изменений и будут следовать международным стандартам прав человека. Демократические принципы будут сохранены и даже усилены. Например, после дискуссий была исключена норма, которая позволяла привлекать граждан к ответственности за высказывания, - рассказал Нурлан Шерипов.

Напомним, в Кыргызстане создано конституционное совещание для проведения конституционной реформы.


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URL: https://www.vb.kg/394520
Теги:
Конституция, Кыргызстан
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