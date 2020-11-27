В новой Конституции нет признаков узурпации власти. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила юрист, член конституционного совещания Чолпон Койчуманова.

- Не надо путать узурпацию с ответственностью. В новой редакции действуют принципы разделения власти и системы сдержек и противовесов. Раз уж экс-президенты у нас имеют столько привилегий, то должна быть и ответственность, которую президент будет нести во время президентского срока, - считает Чолпон Койчуманова.

Председатель Конституционного совещания Болот Токтобаев подчеркнул, что сегодняшняя конституционная реформа имеет один вектор - президентская форма правления.

- Хватит президенту быть английской королевой, которая ничего не решает. У него должны быть полномочия и ответственность, - сказал он.

Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос ответственности президента в качестве главы исполнительной власти.