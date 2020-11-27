Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 99.90 - 101.35

"Хватит президенту быть английской королевой, которая ничего не решает"

305  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В новой Конституции нет признаков узурпации власти. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила юрист, член конституционного совещания Чолпон Койчуманова.

- Не надо путать узурпацию с ответственностью. В новой редакции действуют принципы разделения власти и системы сдержек и противовесов. Раз уж экс-президенты у нас имеют столько привилегий, то должна быть и ответственность, которую президент будет нести во время президентского срока, - считает Чолпон Койчуманова.

Председатель Конституционного совещания Болот Токтобаев подчеркнул, что сегодняшняя конституционная реформа имеет один вектор - президентская форма правления.

- Хватит президенту быть английской королевой, которая ничего не решает. У него должны быть полномочия и ответственность, - сказал он.

Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос ответственности президента в качестве главы исполнительной власти.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394521
Теги:
Конституция, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  