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Кыргызстан и Индия договорились о взаимном признании дипломов своих вузов

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- Оксана Гут
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26 ноября по инициативе кыргызской стороны в г. Нью-Дели состоялась встреча Чрезвычайного и полномочного посла в Индии Асеина Исаева с Генеральным директором Индийского совета по культурным связям (ICCR) при МИД Индии Динеш Патнайк. Об этом сообщает посольство КР в Индии.

Отмечается, что были достигнуты договоренности по следующим вопросам:

- увеличение квоты кыргызским студентам для обучения по линии программ ICCR, а также возможности выбора специализации согласно

запросу кыргызской стороны;

- взаимное признание дипломов о высшем образовании двух стран;

- возможность проведения совместной кыргызско-индийской художественной выставки;

- взаимное приглашение преподавателей и профессоров из Индии и Кыргызстана для проведения лекций на базе факультетов международных

отношений ВУЗов двух стран;

- перспективы культурного обмена в постковидный период;

- обмен опыта в сфере общеобразовательных школ.

По итогам встречи стороны договорились предпринять конкретные меры для реализации указанных договоренностей.


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URL: https://www.vb.kg/394528
Теги:
Индия, образование, посольство, школа, сотрудничество, Кыргызстан
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