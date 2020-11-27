Кыргызстан и Индия договорились о взаимном признании дипломов своих вузов

26 ноября по инициативе кыргызской стороны в г. Нью-Дели состоялась встреча Чрезвычайного и полномочного посла в Индии Асеина Исаева с Генеральным директором Индийского совета по культурным связям (ICCR) при МИД Индии Динеш Патнайк. Об этом сообщает посольство КР в Индии.

Отмечается, что были достигнуты договоренности по следующим вопросам:

- увеличение квоты кыргызским студентам для обучения по линии программ ICCR, а также возможности выбора специализации согласно

запросу кыргызской стороны;

- взаимное признание дипломов о высшем образовании двух стран;

- возможность проведения совместной кыргызско-индийской художественной выставки;

- взаимное приглашение преподавателей и профессоров из Индии и Кыргызстана для проведения лекций на базе факультетов международных

отношений ВУЗов двух стран;

- перспективы культурного обмена в постковидный период;

- обмен опыта в сфере общеобразовательных школ.

По итогам встречи стороны договорились предпринять конкретные меры для реализации указанных договоренностей.