Соглашение о пенсиях в ЕАЭС может заработать уже до конца года

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза может вступить в силу уже до конца текущего года. Об этом на брифинге заявила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Она напомнила, что совсем недавно данное соглашение было ратифицировано Россией, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее такую ратификацию осуществили Армения, Беларусь и Кыргызстан. "Мы ждем действий Казахстана", - сказала Ия Малкина. И если он сделает это в ближайшее врем, то и документ может вступить в силу до конца 2020 года.

Данное соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Работа над его проектом проводилась Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-партнерами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией с 2014 года.

"В чем его суть этого документа? До сих пор из-за различия в пенсионных системах пенсионные права трудящихся формировались не во всех странах ЕАЭС . Например, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсии за период работы в России не получал. Но теперь трудящиеся стран ЕАЭС будут получать пенсии за период работы и у себя на родине, и в других странах Союза – от каждой за конкретный период работы в ней. При этом каждое государство будет назначать и рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству", - пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"Благодаря этому соглашению, трудовые мигранты смогут получать пенсию в любой точке Союза", - заявила она. Но обратила внимание на следующий нюанс: чтобы получить такое право на пенсию, нужно проработать в другом государстве ЕАЭС не меньше одного года.