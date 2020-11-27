Аварийное отключение на ТЭЦ. Оштрафованы сотрудники энергокомпаний

По результатам расследования межведомственной комиссии инцидента в энергосистеме, в результате которого сработало аварийное отключение на ТЭЦ Бишкека, были оштрафованы сотрудники энергокомпаний. Об этом сообщает Госэкотехинспекция.

"29 октября 2020 года в энергосистеме Кыргызстана произошло технологическое нарушение, затронувшее оборудование производящих, передающих и распределяющих электрическую и тепловую энергию организаций, входящих в Кыргызскую энергосистему", - говорится в сообщении ведомства.

3 ноября была создана межведомственная комиссия, которая провела расследование инцидента.

"Комиссией было проведено всестороннее и объективное расследование произошедшего, были рассмотрены все материалы расследования, объяснительные, выписки из оперативных журналов, осциллограммы регистрирующих приборов, предоставленные энергетическими компаниями.

Было установлено, что в ходе данного технологического нарушения не было фактов повреждения основного и вспомогательного оборудования энергокомпаний, фактов нанесения умышленного ущерба сторонним организациям и физическим лицам", - сообщает ведомство.

Установлено что причиной выброса пара с котлов ТЭЦ г. Бишкек стала сработавшая механическая защита на котельном оборудовании в целях предотвращения повреждения котельного оборудования от избыточного давления вырабатываемого пара и защиты обслуживающего персонала от травмирования.

По итогам работы комиссии за допущенные нарушения требований правил по технической безопасности, в отношении персонала ОАО "Электрические станции", ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" и ОАО "Северэлектро" согласно Кодексу КР "О нарушениях" применены меры административного взыскания в виде штрафа, а также назначены внеочередные проверки знаний по электробезопасности персоналу ОАО "Электрические станции", ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана".

Напомним, 29 октября обширная часть Бишкека осталась без электроэнергии, в части домов была отключена подача тепла. Позже выяснилось, что на ТЭЦ Бишкека сработала система аварийного отключения оборудования.