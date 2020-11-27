Назначен новый Полпред президента в Жогорку Кенеше

Анарбек Калматов сегодня назначен полномочным представителем президента в Жогорку Кенеше, сообщает пресс-служба главы государства. Указ подписал и.о. Президента Кыргызстана Талант Мамытов. Согласно Указу Калматов назначен полпредом в парламенте в ранге заместителя руководителя аппарата президента, и освобожден от ранее занимаемой должности.

Калматов - депутат Жогорку Кенеша V созыва, в 2011 году баллотировался в президенты страны.

Предыдущий Полпред Курманбек Дыйканбаев освобожден от должности согласно поданному заявлению. Дыйканбаев был задержан ГКНБ 24 ноября по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Он заключен в СИЗО ГКНБ до 24 января.