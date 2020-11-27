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В новой Конституции пока не определен президентский срок и статус курултая

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- Екатерина Улитина
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В новой Конституции пока не определен статус Народного курултая. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил член Конституционного совещания Болот Токтобаев.

Он отметил, что рассматривается два варианта: курултай может иметь статус государственного или общественного органа.

- От окончательного решения будет зависеть дальнейшее распределение полномочий и ответственности, - сказал Болот Токтобаев.

Руководитель Центра гуманитарных исследований Национальной академии наук Чолпон Койчуманова отметила, что институт курултая является новшеством для Кыргызстана и поэтому разработке этого вопроса сейчас отводится особое внимание.

Также члены Конституционного совещания пока не пришли к единому мнению по вопросу президентского срока. В действующей редакции президент может быть избран один раз сроком на шесть лет. В новой редакции есть расхождения по этой статье в версиях на русском и кыргызском языке. Так, проект Конституции на русском языке предлагает избирать президента на два срока по пять лет, в кыргызской версии прописан только один срок по пять лет.

Напомним, в Кыргызстане инициирована конституционная реформа. Предполагается, что Кыргызстан станет президентской страной и будет введен институт курултая.


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URL: https://www.vb.kg/394534
Теги:
Конституция, курултай, президент, Кыргызстан
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