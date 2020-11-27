Военные Кыргызстана стали лауреатами армейского творческого конкурса СНГ

Подведены итоги конкурса армейских творческих коллективов стран СНГ "Виват, Победа!" В рамках него отмечено и мастерство военнослужащих из Кыргызстана, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в этом ведомстве, в формате Совета министров обороны государств СНГ большое внимание уделяется развитию военно-гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в области армейской культуры и искусства. Среди совместных культурных мероприятий особое место занимает конкурс "Виват, Победа!", проводимый в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил РФ, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша".

"Этот конкурс призван способствовать развитию культурно-досуговой работы, популяризации военной песни в вооруженных силах государств Содружества…активизации творческого потенциала военнослужащих и членов их семей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, выявлению и поддержке талантливых самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре армейской песни, стимулированию творчества поэтов, композиторов и исполнителей в целях создания высокохудожественных произведений по военной тематике", - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Конкурс "Виват, Победа!" проводится ежегодно и нынешнем году был посвящен 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это наложило дополнительную ответственность на конкурсантов, однако в связи с пандемией коронавируса он впервые был организован в заочном формате. И, несмотря на это, стал запоминающимся мероприятием , прокомментировали в оргкомитете.

Творческие коллективы из стран-участниц представили видеоматериалы своих выступлений. Конкурсное жюри, заседание которого проходило в Центральном доме Российской Армии имени М.Фрунзе в Москве, определило лучших. И особо отметило артистов концертной группы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси (произведения "Цветы победы", "Любимую не отдают"), Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС Казахстана ("Вечер на рейде", "Надо мной небо синее") и Центрального дома Армии ВС Кыргызстана ("Ступени памяти", "Миру-мир!").

Кубки и дипломы победителям и лауреатам фестиваля будут отправлены почтой России.

Военные Кыргызстана не впервые участвуют в этом творческом состязании, которое уже прозвали "военным Грэмми" ("Грэмми" – известная музыкальная премия Американской академии звукозаписи – VB.KG). Так, в минувшем году одним из лауреатов стал кыргызстанец Рустам Русланов, выступивший с песней "Где же вы теперь, друзья однополчане". "Конкурс "Виват, Победа!" является ярким примером самобытного творчества военнослужащих вооруженных сил государств СНГ, духовным источником боевого братства и патриотизма воинов дружественных армий", - заявили в Министерстве обороны РФ.