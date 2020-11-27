В парке Бишкека среди снега и мусора найден огромный флаг Кыргызстана

В одном из парков Бишкека среди мусора нашли государственный флаг. Видео в редакцию VB.KG отправили очевидцы.

На ролике один из символов государственности огромных размеров лежит на заснеженной земле. Голос за кадром комментирует находку. Он предположил, что подобный флаг развивается на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке. А этот, возможно, выбросили из-за ненадобности.

К сожалению, точное время и место находки очевидцы не сообщили.

От редакции напомним, что за надругательство над государственной символикой в стране предусмотрено наказание не только в виде штрафа, но и лишения свободы.