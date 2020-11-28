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Как часто у вас отключают электроэнергию? Почему надо обойтись без этого?

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- Александр Тузов
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Лишь 12,1 процента домохозяйств не имели по данным за 2019 год проблем с энергообеспечением, сообщил недавно Национальный статистический комитет КР.

Нацстатком представил данные по частоте отключения электроэнергии: никогда не отключали у 12,1 процента домохозяйств;

несколько раз в год у 64 процентов; раз в месяц у 21 процента; раз в неделю у 2,9 процента.

Как заверяет Нацстатком, нет домохозяйств, где несколько раз в неделю или каждый день отключают электроэнергию.

Тем не менее в Бишкеке и по всей республике отключения электричества достаточно частые. Поэтому VB.KG обратился с несколькими вопросами на эту тему к пресс-службе национального энергохолдинга ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

- Прежде всего - плановые отключения. Когда будет поставлена цель отказаться от них вообще – необходимо ведь перебрасывать электроснабжение на соседние трансформаторы на время "профилактики"?

- ОАО "НЭСК" является компанией, оказывающей услуги по передаче выработанной на электрических станциях электроэнергии в распределительные компании - (РЭК) ОАО "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Джалалабадэлектро"), а также крупные промышленные предприятия, получающие электроэнергию от сетей 110-500 киловольт.

Эксплуатацию электрических сетей напряжением 110-500 кВ осуществляет шесть предприятий высоковольтных сетей (ПВЭС) являющихся филиалами компании - Ошское, Джалал-Абадское, Чуйское, Иссык-Кульское, Нарынское, Таласское.

При проведении плановых, профилактических ремонтных работ, с этими РЭКами проводится согласованная работа. Они в свою очередь уведомляют своих абонентов и по возможности проводят работы по перезапитке потребителей.

- Французские коллеги-журналисты еще лет 15 назад рассказывали: они не помнят, когда конкретно у каждого из них отключали электричество! А у нас? И месяца не проходит, чтобы почти каждому бишкекчанину (шире - каждому кыргызстанцу) не отключали под разными предлогами ("авария на высоковольтной", "профилактика") на час-другой-третий! Это же получаются скрытые веерные отключения?

- В целом энергетическая система относится к так называемым большим сложным системам. Это совокупность электростанций, подстанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. Энергетики работают в круглосуточном режиме, их задача обеспечивать бесперебойное и качественное электроснабжение. В производстве никто не застрахован от внештатных ситуаций.

Информация из мониторинга прессы констатирует, что и во Франции у потребителей отключается электричество. Причины разные, в том числе аварии на энергооборудовании.

- А ведь можно сказать и так: качество электроснабжения у нас низкое. Почему же руководство НЭСК не ставит задачу отказаться от "профилактически-веерных отключений", поднять качество электроснабжения?

- ОАО "НЭСК" прилагает все усилия для реконструкции сетей 110-500 киловольт. При этом процент изношенного оборудования превысил 60 процентов, из-за недостатка средств у компании нет возможности проводить своевременную замену отслужившего срок оборудования.

Для информации: Со стороны ОАО "НЭСК" "веерные" отключения не производятся.

- Еще вопрос - зачем профилактику делать зимой? Разве нельзя перенести основные объемы профилактики на лето?

- Профилактические работы зимой не проводятся. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, текущие и капитальные работы проводятся с марта по октябрь. В зимнее время - только аварийные ремонты и устранение дефектов, выявленных при осмотрах и тепловизионном контроле.


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URL: https://www.vb.kg/394548
Теги:
Востокэлектро, отключение электроэнергии, Франция, веерные отключения, Нацстатком, НЭСК, Ошэлектро, Северэлектро
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