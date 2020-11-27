Был ли задержан экс-замглавы ГКНБ Чоткараев по делу контрабанды золота?

Сегодня в Бишкеке был задержан экс-заместитель главы ГКНБ директор Дуйшенбек Чоткараев. Об этом журналистам сообщил кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев.

По его словам, это было сделано с целью сорвать сбор подписей.

"Чоткараев занимался сбором подписей в пользу моей кандидатуры. Я рассматриваю его задержание как политическое давление", - сказал Сегизбаев.

В свою очередь в ГКНБ пояснили, что бывший заместитель председателя ГКНБ был приглашен в ведомство для участия в следственных действиях по уголовному делу, связанному с контрабандой золота.