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Был ли задержан экс-замглавы ГКНБ Чоткараев по делу контрабанды золота?

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в Бишкеке был задержан экс-заместитель главы ГКНБ директор Дуйшенбек Чоткараев. Об этом журналистам сообщил кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев.

По его словам, это было сделано с целью сорвать сбор подписей.

"Чоткараев занимался сбором подписей в пользу моей кандидатуры. Я рассматриваю его задержание как политическое давление", - сказал Сегизбаев.

В свою очередь в ГКНБ пояснили, что бывший заместитель председателя ГКНБ был приглашен в ведомство для участия в следственных действиях по уголовному делу, связанному с контрабандой золота.


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URL: https://www.vb.kg/394549
Теги:
ГКНБ, задержание, золото, контрабанда, Кыргызстан
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