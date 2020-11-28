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Тему официального английского вновь планируют поднять в рамках КС

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- Виктория Гунгер
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На Конституционном совещании вновь планируют поднять вопрос включения английского языка в качестве второго официального.

Член КС Максат Чакиев написал на своей странице в соцсетях, что уже готовит Справку-обоснование на обсуждение в рамках поправок в Основной закон.

Ранее он уже выступал с подобным заявлением, отмечая, что "на этом языке разговаривают в сотне стран, в 10-20 странах он является официальным".

- Если мы хотим участвовать в современных международных процессах, то нужно придать английскому языку статус официального, - подчеркнул тогда Чакиев.

Напомним, в настоящее время в Конституции государственным прописан кыргызский язык, также принято оставить в статусе официального – русский язык.


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URL: https://www.vb.kg/394555
Теги:
Конституция, язык, Кыргызстан
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