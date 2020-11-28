Крестьяне должны сбывать выращенную продукцию по выгодной цене. Абсолютно недопустимо снижать цены на свеклу в период сбора урожая. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков в рамках визита на сахарный завод "Каинды-Кант".

Он отметил, что необходимо создать условия для фермеров и увеличить посевную площадь сахарной свеклы.

И.о. премьера осмотрел производственные площади и ознакомился с процессом приемки сырья для дальнейшей его переработки.

- Правительство оказывает, и будет оказывать поддержку отечественным переработчикам. Но не только правительство, но и переработчики должны думать о фермерах и крестьянах, которые обеспечивают вас сырьем и работой. Мы намерены и далее оказывать полное содействие вашей деятельности. К слову, подписано распоряжение, согласно которому установлена ставка железнодорожных тарифов на уровне 2016 года, с надбавкой в размере 20%, - сказал Новиков.

Артем Новиков подчеркнул, что Правительство будет держать вопрос ценообразования в сахарной отрасли на контроле, чтобы на всех этапах формировались обоснованные и справедливые цены на сырье и конечный товар.

Достигнута договоренность об увеличении доли выплат наличными деньгами по контрактам на сбыт сахарной свеклы между фермерами и предприятиями в следующем году. Также, со стороны заводов им будет предложен альтернативный контракт со 100% возмещением готовой продукцией (сахаром) с повышающим коэффициентом. На сегодняшний день распределение по контрактам составляет 72\28, из которых 28% - это наличные средства.

И.о. премьер-министра Артем Новиков поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и другим заинтересованным государственным органам в ближайшие дни подготовить и внести соответствующие предложения на рассмотрение правительства КР.

Справочно: Производственная мощность завода составляет 4 000 тонн в сутки, он может переработать до 450 000 тонн свеклы в год, вырабатывая 65 000 тонн сахара.

Для приемки и хранения свеклы имеется необходимая производственная инфраструктура, прием сырья осуществляется на 8 приемных пунктах. Общая производственная площадь завода составляет 138,5 га.